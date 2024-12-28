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Жители рязанской глубинки встретят Новый год со скоростной мобильной связью МТС

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в трех отдаленных селах Рязанской области — Большом Селе и Нагишах Скопинского района, а также в Протасьевом Углу Чучковского района. Скорость мобильного интернета в этих населенных пунктах выросла на 30%.

Новое оборудование МТС было интегрировано в созданную ранее инфраструктуру связи, организованную для подключения к проводному интернету фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». В результате проведенных работ усиленный сигнал получили более 500 человек в трех населенных пунктах.

Несмотря на удаленность населенных пунктов от Рязани более чем на 100 километров и малонаселенность, эти территории привлекательны для туристов, исследующих храмовую архитектуру XVIII—XIX вв.еков. Например, в Протасьевом Углу находится точная копия столичного архитектурного шедевра — Церкви Козьмы и Дамиана на Маросейке.

«К предстоящим новогодним праздникам мы прокачали связь и в городах, и в малых отдаленных селах, чтобы рязанцы могли оставаться на связи в период длинных выходных, когда нагрузка на сеть возрастает в разы. Кроме того, мы позаботились о том, чтобы путешествие по региону даже в отдаленных местах было комфортным: в дороге можно пользоваться навигаторами, сервисами бронирования жилья, заказа питания, экскурсий, погодными ресурсами, а также онлайн-банком», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Фото: Ludvig14