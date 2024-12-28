За год более двух тысяч рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю

Общая сумма наложенных штрафов составила 5 623 400 рублей.

За год более двух тысяч рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С начала 2024 года 2224 нарушителей привлечены к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами власти Рязанской области и органами местного самоуправления.

Общая сумма наложенных штрафов составила 5 623 400 рублей.