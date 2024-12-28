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В Тверской области нашли тела четырех детей с ножевыми ранениями

В Тверской области нашли тела четырех детей с ножевыми ранениями. Об этом пишет Mash.

Тела троих мальчиков 3, 5 и 7 лет и годовалой девочки обнаружили в одном из домов СНТ «Межурка».

Предварительно, их убил родной отец, после чего он пытался покончить с собой. Он уроженец Таджикистана с гражданством РФ.

По данным канала, мать спала на втором этаже частного дома. Когда услышала шум, спустилась вниз вместе с братом мужа. Малышей уже не было в живых. Мужчину смогли остановить в тот момент, когда он пытался порезать себе горло.

Со слов брата, муж стал вести себя неадекватно примерно три дня назад.

Мужчину увезли в реанимацию с порезом шеи. Сейчас 37-летний убийца на ИВЛ. Его реанимировали.

Со слов соседей, семья была благополучной, без нареканий.