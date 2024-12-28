В Спасском районе мужчина убил приятеля и поджег дом

По версии следствия, двое местных жителей употребляли спиртное. Между ними возник конфликт.

В Спасском районе мужчина убил приятеля и поджег дом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, двое местных жителей употребляли спиртное. Между ними возник конфликт, в результате которого обвиняемый взял кухонный нож и нанес потерпевшему не менее 15 ударов.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

После совершенного с целью скрыть следы преступления рязанец развел огонь в кухне и скрылся с места преступления.