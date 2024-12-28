В Рязанской области полицейские будут массово останавливать водителей

Рейды пройдут в субботу, 28 декабря.

В Рязанской области полицейские будут ловить пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Рейды пройдут в субботу, 28 декабря.

Инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.