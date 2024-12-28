В Рязани наградили росгвардейцев за спасение тонущих на озере людей

Старшему сержанту полиции Дмитрию Х. и сержанту Артему Р. за проявленные смелость, отвагу и самоотверженность вручили медали «За спасение погибающих на водах».

В Рязани наградили росгвардейцев за спасение тонущих на озере людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Старшему сержанту полиции Дмитрию Х. и сержанту Артему Р. за проявленные смелость, отвагу и самоотверженность вручили медали «За спасение погибающих на водах».

В июле этого года росгвардейцы, находясь недалеко от озера Уржинское, услышали крики о помощи, бросились в воду и поплыли к утопающим.

Правоохранители передали мужчине надувной круг. Женщина в это время уже находилась под водой и не дышала. Росгвардейцы приподняли ее над водой и постепенно вытащили семейную пару на берег.

К этому времени подъехали медработники, которые доставили пострадавших в лечебное учреждение.