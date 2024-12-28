В «Рязаньгоргаз» рассказали, как не испортить праздничную атмосферу в доме

Скоро наступят долгожданные новогодние праздники — дни, когда хочется собраться с близкими за большим столом, обменяться подарками и создать дома атмосферу уюта. Чтобы сохранить чувство безопасности и радости в каждой семье, рязанские газовики напоминают о том, что нужно знать об эксплуатации газовых приборов и как обеспечить безопасность дома.

Основные правила. Что можно и нужно:

перед включением газового оборудования необходимо проветривать помещение и все время работы обеспечивать приток свежего воздуха;

проверять тягу в дымовых и вентиляционных каналах до включения и во время работы газовых приборов и помнить, что при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах прибором пользоваться нельзя;

содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели и котлы;

ежегодно проводить техническое обслуживание газового оборудования.

Что категорически запрещено:

пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходе или вентиляционном канале;

оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

допускать к пользованию газом детей и лиц, не контролирующих свои действия;

пользоваться плитами для нагрева воздуха, они предназначены только для приготовления пищи;

производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газового оборудования;

пользоваться газовыми приборами при запахе газа.

При появлении запаха газа: