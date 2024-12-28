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В «Рязаньгоргаз» рассказали, как не испортить праздничную атмосферу в доме

Скоро наступят долгожданные новогодние праздники — дни, когда хочется собраться с близкими за большим столом, обменяться подарками и создать дома атмосферу уюта. Чтобы сохранить чувство безопасности и радости в каждой семье, рязанские газовики напоминают о том, что нужно знать об эксплуатации газовых приборов и как обеспечить безопасность дома.

Основные правила. Что можно и нужно:

  • перед включением газового оборудования необходимо проветривать помещение и все время работы обеспечивать приток свежего воздуха;
  • проверять тягу в дымовых и вентиляционных каналах до включения и во время работы газовых приборов и помнить, что при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах прибором пользоваться нельзя;
  • содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели и котлы;
  • ежегодно проводить техническое обслуживание газового оборудования.

Что категорически запрещено:

  • пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходе или вентиляционном канале;
  • оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
  • допускать к пользованию газом детей и лиц, не контролирующих свои действия;
  • пользоваться плитами для нагрева воздуха, они предназначены только для приготовления пищи;
  • производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газового оборудования;
  • пользоваться газовыми приборами при запахе газа.

При появлении запаха газа:

  1. Не включайте и не выключайте электроприборы, чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся газ.
  2. Немедленно откройте окна, форточки и двери для проветривания помещения.
  3. Выключите газовые приборы и перекройте краны на газопроводах.
  4. Покиньте помещение.
  5. Незамедлительно сообщите о ситуации в аварийно-диспетчерскую службу. С мобильного телефона наберите 104 или 112, со стационарного — 04.