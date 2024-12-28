В «Рязаньгоргаз» рассказали, как не испортить праздничную атмосферу в доме
Скоро наступят долгожданные новогодние праздники — дни, когда хочется собраться с близкими за большим столом, обменяться подарками и создать дома атмосферу уюта. Чтобы сохранить чувство безопасности и радости в каждой семье, рязанские газовики напоминают о том, что нужно знать об эксплуатации газовых приборов и как обеспечить безопасность дома.
Основные правила. Что можно и нужно:
- перед включением газового оборудования необходимо проветривать помещение и все время работы обеспечивать приток свежего воздуха;
- проверять тягу в дымовых и вентиляционных каналах до включения и во время работы газовых приборов и помнить, что при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах прибором пользоваться нельзя;
- содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели и котлы;
- ежегодно проводить техническое обслуживание газового оборудования.
Что категорически запрещено:
- пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходе или вентиляционном канале;
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
- допускать к пользованию газом детей и лиц, не контролирующих свои действия;
- пользоваться плитами для нагрева воздуха, они предназначены только для приготовления пищи;
- производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газового оборудования;
- пользоваться газовыми приборами при запахе газа.
При появлении запаха газа:
- Не включайте и не выключайте электроприборы, чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся газ.
- Немедленно откройте окна, форточки и двери для проветривания помещения.
- Выключите газовые приборы и перекройте краны на газопроводах.
- Покиньте помещение.
- Незамедлительно сообщите о ситуации в аварийно-диспетчерскую службу. С мобильного телефона наберите 104 или 112, со стационарного — 04.