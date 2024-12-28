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В России завершился осенний призыв 2024 года
Всего для прохождения военной службы в ВС РФ направлены 133 тысячи человек.

В России завершился осенний призыв 2024 года. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

Всего для прохождения военной службы в ВС РФ направлены 133 тысячи человек.

Работа призывных комиссий началась 1 октября. Отправки со сборных пунктов проходили с 15 октября.

«Как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных Сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что новобранцев не направляли в пункты дислокации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях или для участия в СВО.

Во время призыва работали «прямые телефонные горячие линии».