В России назвали спортсмена года
По мнению министра спорта, им является президент Владимир Путин.
В России назвали спортсмена года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра спорта и президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева.
По его словам, это звание принадлежит президенту Владимиру Путину.
«Владимир Владимирович Путин — спортсмен года в России, он наш главный тренер. Потому что столько, сколько он сделал для спорта, никто не сделал. И не сделает, я уверен», — заявил Дегтярев.
Он добавил, что поддерживает всех спортсменов из России, которые выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.