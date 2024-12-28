В России назвали спортсмена года

По мнению министра спорта, им является президент Владимир Путин.

В России назвали спортсмена года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра спорта и президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева.

По его словам, это звание принадлежит президенту Владимиру Путину.

«Владимир Владимирович Путин — спортсмен года в России, он наш главный тренер. Потому что столько, сколько он сделал для спорта, никто не сделал. И не сделает, я уверен», — заявил Дегтярев.

Он добавил, что поддерживает всех спортсменов из России, которые выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.