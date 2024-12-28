В Москве десятиклассник во время урока выпал из окна

В Москве десятиклассник во время урока выпал из окна. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает Telegram-канал «SHOT».

Трагедия произошла в школе № 1253 в районе Хамовники. У 16-летнего юноши во время занятий случилась истерика в кабинете на третьем этаже. Предположительно, он мог быть пьян. Успокоить мальчика никто не смог. Его обнаружили под окнами школы с множественными переломами. Пострадавший впал в кому, его госпитализировали.

Одноклассники рассказали, что школьник мог так себя повести из-за страха разговора с отцом. В то же время они отметили, что мальчик рос в благополучной семье.

Другие ученики рассказали, что сложности в поведении пострадавшего начались в начале года. Он часто бывал расстроенным и агрессивным, начал выпивать. Ранее подобного не бывало.

Полиция начала проверку.