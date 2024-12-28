В Дагестане девушка пыталась покончить с собой после изнасилования

В Дагестане девушка пыталась покончить с собой после изнасилования. Об этом сообщают «Плохие новости».

По данным канала на протяжении 8 месяцев 15-летняя школьница становилась жертвой домогательств старшеклассников. Отмечается, что ее «накачивали» таблетками и насиловали. Как сообщают родственники пострадавшей, у насильников могут быть связи с МВД именно поэтому в Хасавюрте не принимают заявление об изнасиловании.

Несколько дней назад к семье пострадавшей девушки ворвались люди в масках и избили ее отца, а потом забрали в отдел. После произошедшего девочка пыталась покончить с собой.

Ее успели спасти. Девочка находится в реанимации.

Сейчас родственники готовят заявление в генеральную прокуратуру РФ. Один из насильников обещал жениться на жертве, чтобы та отказалась от претензий.