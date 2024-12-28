В Центральную Россию придут сразу два циклона

По словам синоптика, из-за этого точно спрогнозировать погоду в новогоднюю ночь практически невозможно.

В Центральную Россию придут сразу два циклона. Об этом в своем Telegram-канале написал синоптик «Михаил Леус.

По его словам, 31 декабря и 1 января по территории Европейской России промчатся два циклона. Первый за сутки пройдет примерно 1650 км — средняя скорость чуть менее 70 км/ч, второй — 1390 км со средней скоростью чуть менее 60 км/ч.

Это приводит к тому, что вместо тыловой части циклона со снегом и небольшими морозами, регион может оказаться в его теплом секторе с оттепелями и дождями или наоборот.

Между циклонами еще «прячутся» небольшие антициклональные гребни.

По словам синоптика, точно спрогнозировать погоду в новогоднюю ночь практически невозможно.