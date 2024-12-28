У рязанки конфисковали иномарку за долги

Установлено, что жительница Сараевского района взяла на покупку автомобиля кредит 674 888 рублей. Но не выплачивала его.

У рязанки конфисковали иномарку за долги. Об этом пишет ИД «Пресса».

Установлено, что жительница Сараевского района в августе 2022 года взяла на покупку автомобиля кредит 674 888 рублей. Но не выплачивала его.

В результате чего образовалась задолженность 608 986 рублей.

Суд принял решение взыскать с женщины в пользу АО «Авто Финанс Банк» эту задолженность и продать ее автомобиль Hyundai i30 2013 года выпуска.

Начальную продажную цену установили в 438 677 рублей.