Трамп может вынудить Украину заключить мир с Россией без гарантий безопасности

«Трамп вынуждает Украину заключить мирное соглашение без сопутствующих гарантий безопасности. Санкции против России смягчаются», — сказано в статье.

Избранный президент США Дональд Трамп может вынудить Украину заключить мир с Россией без гарантий безопасности. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Financial Times.

Издание предполагает пять веток развития событий в мире в 2025 году. По одному из них Россия, Китай и США заключат крупную сделку, разделяющую мир на сферы влияния. В таком случае Америка сконцентрируется на Панамском канале и Гренландии.

«Трамп вынуждает Украину заключить мирное соглашение без сопутствующих гарантий безопасности. Санкции против России смягчаются», — сказано в статье.