Священник из Екатеринбурга, подозреваемый в попытке изнасилования, ушел на СВО

Священник из Екатеринбурга, подозреваемый в попытке изнасилования, ушел на СВО. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!» со ссылкой на митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

26-летний Данил Сидоров был задержан по делу о насильственный действиях сексуального характера — 19-летняя студентка столкнулась с ним в дверях подъезда.

Мужчина мастурбировал перед ней, стал преследовать, а потом ударил по голове и начал трогать в интимных местах. Спасла ее мать, которая выбежала на крики девушки.

25 ноября суд назначил мужчине запрет определенных действий, а сегодня стало известно, что Сидоров избежит ответственности — он отправился в зону боевых действий.

Отмечается, что иерей никогда больше не сможет нести служение священника, но «он сумел убедительно искренне попросить — и получил прощение у оскобленных им людей».