Стал известен возраст пострадавших в лобовом ДТП в Рязанской области

Напомним, авария произошла 28 декабря на 266-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе.

Стал известен возраст пострадавших в лобовом ДТП в Рязанской области. Подробности аварии опубликовала региональная ГАИ.

Напомним, авария произошла 28 декабря на 266-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе. 42-летний водитель Chery Tiggo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Transporter под управлением 64-летнего мужчины.

Пострадали водитель китайской иномарки, а также его пассажиры в возрасте 4-х и 35-ти лет. Помимо этого, пострадали два пассажира Volkswagen в возрасте 55-ти и 60-ти лет. Всех пострадавших госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.