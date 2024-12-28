Сколько рязанец потратит на новогодний стол. Праздничный репортаж из рязанского магазина

Редакция РЗН. инфо решила проверить, сколько рязанец потратит на продукты для новогоднего стола. Отметим, что в обзор не вошли соки и крепкие алкогольные напитки. Все это мы учли в итоговой стоимости.

Празднование Нового года с каждым разом все больше и больше отражается на карманах россиян. По данным официальной статистики, набор продуктов для новогоднего стола на четверых обойдется в среднем в 9,1 тысяч рублей. В прошлом году «поляна» стоила восемь тысяч рублей.

Редакция РЗН. инфо решила проверить, сколько рязанец потратит на продукты для новогоднего стола. Отметим, что в обзор не вошли соки и крепкие алкогольные напитки. Все это мы учли в итоговой стоимости.

Оливье

Горошек в популярном магазине обойдется за 69,99 рублей. Маринованные огурцы, в зависимости от объема, стоят от 199,99 до 326,99 рублей. Если соленья использовать не только для салата, лучше выбрать баночку побольше.

Также для оливье на четверых потребуется около 300 граммов картошки, 3-5 яиц, около 200 граммов моркови и 200 граммов колбасы. Такой набор обойдется в 181 рубль. В итоге для приготовления оливье понадобится потратить около 576 рублей.

Селедка под шубой

Для этого традиционного новогоднего салата потребуется около 200 граммов картофеля, 2-3 яйца, 200 граммов моркови, 50 граммов лука, 400 граммов свеклы и около 200 граммов филе сельди. Если сельди нет в продаже или она не внушает доверия, можно заменить ее скумбрией — вкус останется тем же, а разница в цене будет незначительной. В целом, рязанец потратит на селедку под шубой около 450 рублей.

Бутерброды с икрой

Белый хлеб стоит 30 рублей, сливочное масло — около 300 рублей, баночка икры (100 граммов) обойдется в 1 000 рублей; если взять две, то в общей сложности получится 2 000 рублей. Таким образом, стоимость бутербродов с икрой составит 2 300 рублей.

Фруктовая корзина

Килограмм мандаринов можно купить за 159 рублей. Килограмм сезонных яблок стоит 136 рублей, спелого ананаса — 300 рублей, бананов — 189 рублей, а апельсинов — 199 рублей. Если добавить экзотических киви (полкило — 145 рублей) или манго (500 граммов — 199 рублей), то в среднем на фруктовую вазу рязанец потратит около 1 350 рублей.

Соленья

Для приготовления квашеной капусты потребуется около двух килограммов овоща, что обойдется примерно в 88 рублей. Маринованные огурцы уже были учтены вместе с оливье.

Другие продукты

Самая бюджетная консервированная кукуруза продается 119,99 рублей. 600 миллилитров майонеза для двух салатов в среднем будет стоить 150 рублей, сырная и мясная нарезка обойдется примерно в 600 рублей, шампанское стоит в среднем 500 рублей, креветки обойдутся в 500 рублей за полкило, 500 граммов говядины — 484 рубля, килограмм свиного окорока — 299 рублей.

Если отмечать праздник с двумя салатами, фруктовой и сырной нарезкой, а из деликатесов взять только икру и креветки, то новогодний стол в Рязани обойдется рязанцам в 7 416 рублей. Отметим, что в расчет не были включены крепкие алкогольные напитки и соки.

Напомним, по России в целом средняя сумма, которую тратят на новогодний стол составляет 12000 рублей.