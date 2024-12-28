Школьник написал письмо Деду Морозу и попал в российский шоу-бизнес

Брянский ученик 11 класса Павел Мироненко (творческий псевдоним MIRO) получил настоящий новогодний подарок от Деда Мороза. Он написал письмо в Великий Устюг и загадал желание записать песню в профессиональной студии. Ответ не заставил себя долго ждать: письмо попало в новогодний благотворительный проект «Путешествие Деда Мороза с НТВ», а оттуда в музыкальную студию МТС Лейбл.

«Старшеклассник принес наброски своих мелодий и стихов. 5 декабря в Москве у Паши MIRO состоялась студийная сессия, специально для которой лейбл пригласил музыкального продюсера, диджея саунд-инженера Андрея Рыжкова. Итогом творческой коллаборации артиста и продюсера стала поп-баллада с элементами блюз-рока «Отражением», — рассказали в пресс-службе компании.

24 декабря в Москве в Екатерининском парке MIRO представил свою песню на новогоднем концерте, организованном Международной Академией музыки Николая Агутина. В числе гостей концерта — Николай и Леонид Агутины, Анжелика Варум, Диана Гурцкая и другие известные артисты.

Процесс работы над песней запечатлела съемочная группа телеканала НТВ. 26 декабря в выпуске «Путешествие Деда Мороза» вышел сюжет об исполнении мечты юного поэта и музыканта, а уже 27 декабря, в последнюю релизную пятницу уходящего года, МТС Лейбл выпустит песню на всех стриминговых площадках. Прослушать хит от юной российской звезды из Брянска можно по ссылке .

«Рязанские школьники также активно участвуют в творческих образовательных проектах МТС «Поколение М». На новогодних каникулах можно посмотреть видеомастер-классы по различному творчеству с цифровой начинкой», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.