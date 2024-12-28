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Секретарь генсовета ЕР Якушев рассказал, с каким успехом для партии завершился год

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что уходящий 2024 год для всех нас был годом испытаний и вызовов: испытаний крепости нашего духа и готовности делом доказать свою преданность нашим ценностям и идеалам, пишет сайт ER.ru.

«Продолжилось беспрецедентное давление на страну, продолжилась специальная военная операция. Страна, партия и каждый из нас сделали всё, чтобы с уверенностью смотреть в новый день, в будущее. Говоря об итогах работы „Единой России“, считаю, что мы справились достойно. С нашими поправками принят бюджет, обеспечивающий экономическое и социальное развитие страны. По инициативе представителей партии разработаны и приняты более 50 законов в сфере семейной политики. Более 130 законов — по защите прав участников СВО и их семей», — сказал Владимир Якушев.

Он напомнил, что на прошедшем XXII Съезде «Единой России» президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев четко обозначили задачи на ближайшую перспективу.

«Многие из них касаются работы по поддержке участников и ветеранов боевых действий, их родных. Для этого в народной программе партии появился отдельный раздел. Также мы усилили ветеранами боевых действий представительные органы власти в регионах и руководящие органы партии. Работа по формированию новой элиты страны продолжится — она будет магистральной и в 2025 году, и в 2026 году», — подчеркнул Якушев.

На Съезде президент также отметил роль «Единой России» в программах строительства и ремонта школ, социальной газификации и других проектов.

«Она должна стать еще существеннее после завершения работы по укреплению всей нашей партийной структуры — региональных отделений, „Молодой Гвардии Единой России“, института наших сторонников», — считает секретарь Генсовета партии.

По словам Якушева, подводя итоги Года первичных отделений в 2024 году, партия объявила 2025-й — Годом муниципального депутата.

«Таким образом, продолжается инвентаризация внутренних ресурсов и усиливается роль партийцев, которые ежедневно работают с нашими избирателями, досконально знают проблемы своих округов. Уверен, при поддержке граждан страны большая профессиональная команда „Единой России“ справится с существующими и новыми вызовами. Мы ежедневно подтверждаем это тысячами больших и малых реальных дел. И будем подтверждать в будущем», — заключил он.