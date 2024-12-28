РЖД: в поездах дальнего следования запустили новогоднее меню

В вагонах-бистро пассажиры смогут отведать щучьи котлеты с картофельным пюре, мясо «по-советски», королевские ватрушки с вишневым вареньем.

В поездах дальнего следования запустили новогоднее меню. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД.

В вагонах-бистро пассажиры смогут отведать щучьи котлеты с картофельным пюре, мясо «по-советски», королевские ватрушки с вишневым вареньем.

В вагонах-ресторанах в меню появилось куриное филе «Под шубой», семга «Новогодняя сказка» с соусом тартар, десерт «Таежное удовольствие».