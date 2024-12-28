Рязанского подрядчика оштрафовали за невыполнение контракта
Установлено, что между администрацией Спасского района и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству 11 контейнерных площадок.
Рязанского подрядчика оштрафовали за невыполнение контракта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
Установлено, что между администрацией Спасского района и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству 11 контейнерных площадок.
Однако в предусмотренный обязательством срок работы подрядчиком не выполнены.
Предпринимателя оштрафовали на 31 тысячу рублей.