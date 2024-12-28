Рязанский митрополит Марк возглавит Будапештско-Венгерскую епархию РПЦ
В пятницу, 27 декабря, синод отправил на покой («почислил на покой») с епархии в Венгрии митрополита Иллариона, который сначала лишился влияния, а затем стал фигурантом громкого сексуального скандала.
Рязанский митрополит Марк возглавит Будапештско-Венгерскую епархию РПЦ. Об этом сообщается на сайте патриарха Килилла.
Отмечается, что «должности» он будет совмещать.
В пятницу, 27 декабря, синод отправил на покой («почислил на покой») с епархии в Венгрии митрополита Иллариона, который сначала лишился влияния, а затем стал фигурантом громкого сексуального скандала.