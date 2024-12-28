Рязанские полицейские задержали двух наркозакладчиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Правоохранители установили, что рязанцы 30 и 26 лет являются активными участниками интернет-магазина по сбыту наркотиков.
По сведениям оперативников, злоумышленники арендовали автомобиль ВАЗ-21102 и передвигались по Рязани и области, делая закладки с запрещенными веществами.
Полицейские задержали преступников. У младшего из них обнаружили сверток с 13 граммами запрещенного вещества.
Злоумышленники дали подробные показания и рассказали, что использовали для хранения товара хозпомещение в одном из многоквартирных домов на улице Энгельса.
В нем полицейские нашли упаковки с порошкообразными веществами и упаковочные материалы.
В общей сложности из незаконного оборота изъято 305 г синтетических наркотических средств и 33 г психотропного вещества амфетамин.
Возбуждено уголовное дело.