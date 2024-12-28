Рязанские полицейские задержали двух наркозакладчиков

Возбуждено уголовное дело.

Рязанские полицейские задержали двух наркозакладчиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Правоохранители установили, что рязанцы 30 и 26 лет являются активными участниками интернет-магазина по сбыту наркотиков.

По сведениям оперативников, злоумышленники арендовали автомобиль ВАЗ-21102 и передвигались по Рязани и области, делая закладки с запрещенными веществами.

Полицейские задержали преступников. У младшего из них обнаружили сверток с 13 граммами запрещенного вещества.

Злоумышленники дали подробные показания и рассказали, что использовали для хранения товара хозпомещение в одном из многоквартирных домов на улице Энгельса.

В нем полицейские нашли упаковки с порошкообразными веществами и упаковочные материалы.

В общей сложности из незаконного оборота изъято 305 г синтетических наркотических средств и 33 г психотропного вещества амфетамин.

Возбуждено уголовное дело.