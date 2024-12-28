Рязанские полицейские ищут свидетелей ДТП на улице Крупской

Авария случилась 9 июля 2024 года вблизи дома Nº18 Б на улице Крупской.

Рязанские полицейские ищут свидетелей ДТП на улице Крупской. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась 9 июля 2024 года вблизи дома Nº18 Б на улице Крупской.

60-летний житель Рязани на «Рено Каптюр» наехал на пешехода — 71-летнюю рязанку, по предварительной информации, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина получила травмы.