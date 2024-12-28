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Рязанская Госавтоинспекция призвала водителей к бдительности в непогоду
По информации полицейских, участника дорожного движения необходимо учитывать зимние условия в поездках.

Рязанская Госавтоинспекция призвала водителей к бдительности в непогоду. Об этом пищет пресс-служба регионального ведомства со ссылкой на РИА Новости.

По информации полицейских, участника дорожного движения необходимо учитывать зимние условия в поездках. Для этого нужно заранее узнать прогноз погоды, интенсивность движения на предполагаемом маршруте, информацию о возможных ограничениях на пути.

Пешеходам напомнили об использовании световозвращающих элементов в темное время суток и соблюдении правил безопасности при переходе проезжей части.

«В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения на загородных трассах. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.