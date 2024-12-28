Рязанская Госавтоинспекция обратилась к жителям из-за непогоды

Местами осадки (морось, мокрый снег, снег), туман и гололед.

Рязанская Госавтоинспекция обратилась к жителям из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в субботу, 28 декабря, в регионе будет облачно с прояснениями.

Местами осадки (морось, мокрый снег, снег), туман и гололед.

Температура воздуха по области ночью −6…−1°С, днем −5… −0°С.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток.