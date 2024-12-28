Российский магазин приложений RuStore обошел AppStore по числу пользователей

Количество установок достигло отметки в 80 миллионов устройств.

Российский магазин приложений RuStore обошел американский AppStore по числу пользователей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития РФ Максута Шадаева.

«За два с половиной года RuStore обошел американский AppStore по аудитории, количество установок стора достигло отметки в 80 миллионов устройств, в нем доступны уже 50 тысяч приложений, порядка 30% из них — иностранные из Китая, Японии, стран СНГ и не только», — рассказал министр.

Он добавил, что китайские разработчики в пять раз увеличили инвестиции в продвижение своих приложений в магазине и потратили на это 60 млн рублей.