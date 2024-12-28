Российские маркетплейсы обяжут подтверждать качество товаров

Требование начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Российские маркетплейсы обяжут подтверждать качество товаров. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ размещен на официальном сайте правовой информации.

Требование начнет действовать с 1 сентября 2026. Продавцы будут должны размещать сертификаты соответствия в карточках товара. Поправки внесли в закон «О защите прав потребителей».

Если продукция не подлежит сертификации, маркетплейс должен предоставить продавцу возможность подтвердить ее качество.