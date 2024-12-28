Росгвардейцы задержали 36-летнюю рязанку за кражу из супермаркета

Ее передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Росгвардейцы задержали 36-летнюю рязанку за кражу из супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На пульт охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из дядьковского магазина. Сотрудник сообщил, что неизвестная женщина пыталась вынести рыбу и морепродукты.

Правоохранители задержали подозреваемую.

Ей оказалась 36-летняя ранее судимая за кражу жительница села Дубровичи.

Ее передали полицейским для дальнейшего разбирательства.