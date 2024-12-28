Пять человек пострадали в ДТП в Рязанской области

Авария произошла 28 декабря на 266-м километре трассы Р-22 «Каспий». Столкнулись Volkswagen Transporter и Chery Tiggo. Предварительно, водитель китайской иномарки выехал «встречку» и лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Caravelle.

Пять человек пострадали в ДТП в Рязанской области. Об этом сообщат ИД «Пресса».

Авария произошла 28 декабря на 266-м километре трассы Р-22 «Каспий». Столкнулись Volkswagen Transporter и Chery Tiggo. Предварительно, водитель китайской иномарки выехал «встречку» и лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Caravelle.

Пострадали пять человек, в том числе четырехлетний ребенок. Их госпитализировали.