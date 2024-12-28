Путин утвердил в России новую стратегию противодействия экстремизму

Отмечается, что в России для борьбы с экстремизмом будут разработаны автоматизированные программы, позволяющие выявлять противоправный контент в интернете.

Президент Владимир Путин утвердил в России новую стратегию противодействия экстремизму. Подписанный указ размещен на портале нормативных актов.

Документ состоит из 72 пунктов на почти 40 страницах. Одной из главных его задач называется «ликвидация источника угроз, исходящих с территории Украины».

Отмечается, что в России для борьбы с экстремизмом будут разработаны автоматизированные программы, позволяющие выявлять противоправный контент в интернете.

Также к факторам распространения экстремизма в России отнесена «противоправная деятельность мигрантов».

«Экстремисты все чаще обостряют национальный вопрос, продвигая тему „деколонизации“ в РФ», — отмечается в документе.

Указ об утверждении стратегии противодействия экстремизму до 2025 года признается утратившим силу.