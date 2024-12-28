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Путин созвонился с президентом Казахстана Токаевым
Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря вблизи Актау самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», на борту которого находились в том числе российские и казахстанские граждане.

Владимир Путин созвонился с президентом Казахстана Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с авиакатастрофой 25 декабря вблизи Актау, в которой пострадали и погибли в том числе российские и казахстанские граждане.

Отмечается, что казахстанская правительственная комиссия привлечет к расшифровке бортовых самописцев экспертов из России, Азербайджана и Бразилии.

Лидеры двух стран будут поддерживать постоянный контакт в ходе расследования.

Напомним, трагедия произошла 25 декабря. В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный.