Путин подписал закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж

Теперь за такое преступление будут давать вплоть до пожизненного в случае тяжких последствий — например, смерти человека.

Президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж. Об этом пишет РИА Новости.

Теперь за такое преступление будут давать вплоть до пожизненного в случае тяжких последствий — например, смерти человека.

Этим же законом исключается право на условно-досрочное освобождение для пожизненно осужденных за терроризм или вооруженный мятеж.