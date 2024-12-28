Путин подписал закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж
Теперь за такое преступление будут давать вплоть до пожизненного в случае тяжких последствий — например, смерти человека.
Президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж. Об этом пишет РИА Новости.
Теперь за такое преступление будут давать вплоть до пожизненного в случае тяжких последствий — например, смерти человека.
Этим же законом исключается право на условно-досрочное освобождение для пожизненно осужденных за терроризм или вооруженный мятеж.