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Полицейские депортировали из Рязанской области четверых мигрантов
Всего за 2024 год из Рязани за пределы страны выдворили и депортировали 310 иностранных граждан.

Полицейские депортировали из Рязанской области четверых мигрантов. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Два гражданина стран Средней Азии прибыли в Центр временного содержания после освобождения из мест лишения свободы. Один из них отбыл срок за хранение наркотиков, второй — за кражу.

Еще двух выходцев иностранцев задержали в ходе рейдов за нарушение правил пребывания на территории страны.

Полицейские и судебные приставы сопроводили мигрантов в международный аэропорт «Домодедово», откуда они за свой счет вылетели на родину.

В ведомстве добавили, что за 2024 год из Рязани за пределы страны выдворили и депортировали 310 иностранных граждан.