Названа причина пожара, в котором пострадал 18-летний рязанец

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность отопительного оборудования.

Названа причина пожара, в котором пострадал 18-летний рязанец. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, происшествие случилось вечером 27 декабря в селе Большие Можары в Сараевском районе. Возгорание тушили 16 человек, 4 единицы техники. Во время пожара пострадал 18-летний молодой человек.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность отопительного оборудования.