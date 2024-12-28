На трассе в Рязанской области лоб в лоб столкнулись «Киа» и «Газель»

Отмечается, что авария случилась в пятницу, 27 декабря, на 345-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Шацком районе.

На трассе в Рязанской области лоб в лоб столкнулись «Киа» и «Газель». Об этом сообщает пресс-служба УВМД по региону.

Отмечается, что авария случилась в пятницу, 27 декабря, на 345-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Шацком районе.

41-летняя жительница Московской области на «Киа Спектра», по предварительной информации, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем ГАЗ.

В результате происшествия водитель иномарки, а также ее 46-летняя пассажирка с травмами обращались за медпомощью.

Проводится проверка.