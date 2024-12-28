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МТС запустила сеть LTE для Касимовского межрайонного медицинского центра

Цифровая экосистема МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом стандарта LTE территорию и корпуса Касимовского межрайонного медицинского центра. В результате обновления телеком-оборудования в медицинском комплексе и на близлежащих улицах значительно усилилось покрытие LTE и выросла скорость передачи данных.

Специалисты компании установили дополнительную базовую станцию LTE на улице Загородной в городе Касимов Рязанской области. Новые скорости охватывают территорию больничного городка межрайонного медицинского центра, где функционируют 13 стационарных отделений, лаборатория, находятся рекреационные зоны, а также частные жилые дома по улице Загородной. Проведенные работы позволили ускорить мобильный интернет, расширить покрытие и емкость LTE в этом районе, который находится на окраине города.

«Современная медицина предполагает доступ к онлайн-сервисам. Это важно для врачей, которые проводят сложную диагностику и исследования, так и для пациентов, которым необходимо оставаться на связи во время лечения. Поэтому мы продолжаем расширять телеком-инфраструктуру в Рязанской области, уделяя особое внимание медицинским учреждениям. Наша сеть позволит сотрудникам и пациентам больницы постоянно оставаться на связи, чтобы пользоваться цифровыми сервисами для постановки диагноза, записи на прием, дистанционных консультаций и повышения квалификации при дистанционных курсах или совещаниях врачей больницы», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Созданная инфраструктура обеспечивает сотрудников, посетителей больницы и жителей расположенных по соседству домов надежной связью и доступом к мобильным сервисам даже в периоды повышенной нагрузки. Пациенты еще быстрее смогут отправлять родным фото и видео, созваниваться с близкими по видеосвязи, скачивать фильмы в высоком качестве, загружать результаты анализов и записываться на прием к специалистам.

«Медицинский центр имеет несколько отдельно стоящих корпусов, и работающим в них медикам важно оставаться на связи круглосуточно. Также наш центр взаимодействует с коллегами для оказания медицинской помощи в Елатомской, Лашманской и Гусевской участковых больницах, в Подлипкинской врачебной амбулатории, в Первинском и Сынтульском офисах врачей общей практики, а также в фельдшерско-акушерских пунктах Касимовского района. Оперативные созвоны, видезвонки крайне необходимы для качественного обследования и лечения пациентов, а также для обмена опытом. Сейчас для этого есть все условия», — рассказала главный врач Касимовского межрайонного медицинского центра Лариса Петрунькина.

Фото: Касимовский межрайонный медицинский центр