МТС прокачала LTE в отдаленных селах на юге Рязанской области

МТС впервые запустила связь LTE в селе Лубянки Ухоловского района, а также прокачала мобильный интернет в Красной Вершине и Таптыково Сараевского района. В общей сложности, высокие скорости в сети МТС получили более 500 местных жителей.

Компания установила телеком-оборудование в центральной части сел, чтобы в зоне покрытия были не только улицы с жилыми домами и административными зданиями, но и прилегающие автодороги. Благодаря увеличению мощностей местные жители и приезжие получили устойчивый сигнал для звонков по видеосвязи, загрузки потокового видео или музыки.

«Планомерная модернизация связи стандарта LTE в малых селах Рязанской области — часть стратегии по улучшению качества сети. Создание устойчивого соединения ускорит доступ к цифровым сервисам и приложениям, позволит оперативно передавать и загружать тяжелые файлы или общаться без потери качества изображения и звука», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Ранее МТС прокачала связь в трех отдаленных селах Рязанской области — Большом Селе и Нагишах Скопинского района, а также в Протасьевом Углу Чучковского района, а также в Касимове.