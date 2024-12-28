Минобороны рассказало о ситуации в Курской области на 28 декабря
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 250 человек.
Минобороны рассказало о ситуации в Курской области на 28 декабря. Информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 250 человек.
Уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 44820 военнослужащих.