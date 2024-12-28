Мэрия: городские службы переведут в усиленный режим

Городские службы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников — с 29 декабря до 8 января включительно.

Городские службы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников — с 29 декабря до 8 января включительно. Об этом сообщает пресс-служба рязанской мэрии.

Отмечается, что в праздничные дни будет усилен контроль работы соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

«Особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. Для этого задействуют коммунальную технику и бригады ручной уборки», — пояснили в администрации.