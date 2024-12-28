«Газпром» прекратит поставки газа в Молдавию 1 января

Решение объяснили тем, что АО «Молдовагаз» регулярно не исполняет платежные обязательства по контракту.

«Газпром» прекратит поставки газа в Молдавию 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Решение объяснили тем, что АО «Молдовагаз» регулярно не исполняет платежные обязательства по контракту.

«ПАО „Газпром“ оставляет за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с АО „Молдовагаз“ возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение АО „Молдовагаз“ своих обязательств по контракту», — сказано в заявлении.