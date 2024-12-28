Бывшего руководителя рязанской фирмы осудят за неуплату налогов более 94 млн

Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

Бывшего руководителя рязанской фирмы осудят за неуплату налогов более 94 млн. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

Установлено, что фигурант, оформляя фиктивные сделки с коммерческими организациями и внося в налоговые декларации ложные сведения относительно полученных предприятием доходов и понесенных расходов, уклонился от уплаты налогов за период 2018 — 2020 годов в общей сумме более 94 млн рублей.

Дело направили в суд.