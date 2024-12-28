73-летней рязанке, обманутой мошенниками, вернут деньги

Установлено, что под влиянием телефонных мошенников пенсионерка оформила на себя кредит, а полученные деньги в сумме 145 тысяч рублей перевела на «безопасный» счет, указанный злоумышленниками.