За год в Рязанской области почти 60 несовершеннолетних совершили преступления
Всего в 2024 году к ответственности привлекли 3 611 нарушителей.
За год в Рязанской области почти 60 несовершеннолетних совершили преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Всего в 2024 году к ответственности привлекли 3 611 нарушителей, 712 из которых женщины. В числе преступников — 57 несовершеннолетних.
Отмечается, что две трети лиц совершили преступление, не имея постоянного источника дохода.
Каждый второй из задержанных ранее совершал преступления.
В прокуратуре подчеркнули, что 804 рязанца в момент преступлений были пьяны.