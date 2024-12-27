За год в Рязанской области почти 60 несовершеннолетних совершили преступления

Всего в 2024 году к ответственности привлекли 3 611 нарушителей.

За год в Рязанской области почти 60 несовершеннолетних совершили преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Всего в 2024 году к ответственности привлекли 3 611 нарушителей, 712 из которых женщины. В числе преступников — 57 несовершеннолетних.

Отмечается, что две трети лиц совершили преступление, не имея постоянного источника дохода.

Каждый второй из задержанных ранее совершал преступления.

В прокуратуре подчеркнули, что 804 рязанца в момент преступлений были пьяны.