ВСУ пытались атаковать спиртовой завод в Тульской области

ВСУ пытались атаковать спиртовой завод в Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, два беспилотника PD-2 уничтожены на подлете к предприятию. Отмечается, что в ночь на 27 декабря ВСУ дважды пытались нарушить деятельность завода «Абсолют», где производят пищевой спирт, — оба раза безуспешно. Первый БПЛА был уничтожен в районе трех часов ночи, второй — через двадцать минут после первой атаки.

Дроны летели на предельно низкой высоте с интервалом в десяток километров. Пострадавших на заводе нет. Никакой военной продукции на предприятии не производится.