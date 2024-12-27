Российские военные освободили от ВСУ всю жилую зону Курахова в ДНР

По словам пленных боевиков, когда город был взят в котел, им приказывали расстреливать мирных.

Российские военные освободили от ВСУ всю жилую зону Курахова в ДНР. Об этом сообщает SHOT.

Отмечается, что подразделениями штурмовых отрядов при обходе зоны зачистки в домах нашли 28 неопознанных тел гражданских. ВСУ не выполнили приказ «держаться до конца» и при отходе убивали гражданских.

Вынужденно сдавшиеся пленные признали свое зверское отношение к жителям, которые ожидали российских военных.

По словам боевиков, когда город был взят в котел, им приказывали расстреливать мирных.