В Рязанском районе у сельчанина нашли крупную партию марихуаны и ружье

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере). Изъятое ружье направлено на экспертизу, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

В Рязанском районе у сельчанина нашли крупную партию марихуаны и ружье. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники проверили домовладение 33-летнего жителя села Заборье. В гараже они изъяли 693 грамма марихуаны, 1870 граммов частей конопли, а также двуствольное охотничье ружье, которое хранилось без разрешения.

По предварительной информации, мужчина летом недалеко от села вырастил кусты наркосодержащего растения. Осенью он собрал их, высушил и изготовил марихуану. По словам рязанца, запас он делал для личного употребления, ружье ему досталось от покойного родственника.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере). Изъятое ружье направлено на экспертизу, по окончании которой будет принято процессуальное решение.