В Рязанской области иномарка насмерть сбила пешехода

Отмечается, что авария случилась в четверг, 26 декабря, на 269-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе.

В Рязанской области иномарка насмерть сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в четверг, 26 декабря, на 269-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе.

25-летний житель Московской области на «Опель Антара» наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Пострадавший скончался на месте. Личность погибшего устанавливается.

Проводится проверка.