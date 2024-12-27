В Рязани задержали подозреваемого в серии мошенничеств с покупкой техники

Суммарный ущерб от его деятельности составил около 400 тысяч.

В Рязани задержали подозреваемого в серии мошенничеств с покупкой техники. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В полицию обратился 43-летний рязанец и сообщил что несколько месяцев назад отдал знакомому 140 тысяч, чтобы тот подобрал и купил для него ноутбук. Через некоторое время этот мужчина перестал выходить на связь.

Оперативники нашли 32-летнего рязанца и задержали его. Выяснилось, что мужчина причастен еще к 6 кражам, совершенным по аналогичной схеме. Суммарный ущерб от его деятельности составил около 400 тысяч.

По предварительной информации, рязанец работал в мастерской по ремонту смартфонов и ноутбуков. Разбираясь в электронике, он помогал знакомым выбирать разные устройства. Мужчина познакомился с девушкой и мужчина начал дарить ей дорогие подарки, купленные на деньги, полученные от желающих выгодно приобрести технику. Когда с него начали требовать деньги, мужчина попытался скрыться — переехал на арендованную квартиру, перестал общаться с приятелями.

Возбуждены уголовные дела (кража и мошенничество).