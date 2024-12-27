В Рязани проверили елочные базары

Нарушители, торгующие деревьями без документации, привлекаются к административной ответственности.

В Рязани проверили елочные базары. Об этом сообщает сайт мэрии.

Сотрудниками управления административно-технической инспекции администрации совместно с полицейскими проводятся мероприятия по выявлению и пресечению фактов несанкционированной торговли хвойными деревьями и лапником на территории Рязани.

Нарушители, осуществляющие торговлю без разрешительной документацией, привлекаются к административной ответственности.